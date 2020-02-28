Массовая госпитализация детей на Алтае закончилась увольнениями

Уволен директор интерната в Республике Алтай, где ранее в больницу попали 30 детей. Должность потеряла и замминистра образования, а министр получила выговор, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

В начале февраля сообщалось, что в инфекционное отделение больницы с подозрением на аденовирус попали 23 ребенка из школы-интерната имени Г.К.Жукова, позже их число выросло до 30. В причинах случившегося разбиралась межведомственная комиссия.

«Из-за несвоевременного введения карантина, отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств, ненадлежащего и по сути формального исполнения руководством интерната своих обязанностей пострадало 30 детей», — написал на своих страницах в соцсетях Хорохордин.

Он озвучил решение после проверки комиссии. И.о. министра образования региона Ольге Саврасовой объявили выговор, ее заместитель Александра Путилова, исполнявшая обязанности руководителя министерства в момент вспышки инфекции, ушла в отставку. Заявление об увольнении написал и директор интерната Виктор Затеев.

«Здоровье наших жителей, здоровье детей — это приоритет, который не терпит халатного отношения. Благодарю всех, кто поддерживал пострадавших школьников и оказывал им медицинскую помощь, и ещё раз напоминаю руководителям об ответственности. Подобные инциденты должны быть исключены!» — написал глава.

Решение Хорохордина поддержали и одобрили местные жители, в комментариях они написали: «Но надо признаться решение правильное, такие волевые решения наше население думаю поддерживает единогласно. Хочется попросить продолжать в том же духе», «Впервые за много лет отвечают реальные виновники. Браво, О.Л.!»