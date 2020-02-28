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Российский рынок акций испытал сильнейший за два года обвал

Источник:
РИА Новости
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Фото: © https://www.moex.com/

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на момент закрытия торгов в четверг, 27 февраля упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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«Мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам, что способно привести к глобальной рецессии», — пояснил РИА Новости эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Более сильное падение российский индексов произошло в апреле 2018 года. Тогда США объявили о введении санкций в отношении России. 9 апреля российский рынок акций отрицательно отреагировал на это событие. В тот день на закрытие торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

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