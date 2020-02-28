Депутаты задумали ввести налоговый вычет для авто

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о налоговом вычете при покупке автомобиля, компенсировать предлагается от 10% от стоимости, сообщается на сайте партии.

Гражданин получит налоговый вычет при покупке для личных или семейных нужд легкового автомобиля, произведенного на территории России, стоимостью не более 1 миллиона рублей. Его размер — 10% от фактических расходов.

Максимальный размер вычета может быть не более 100 тысяч рублей. Льготу будут предоставлять не чаще одного раза в пять лет.

«Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране», — говорится в законопроекте.

Правительство РФ не поддержало инициативу, полагая, что решение задачи по стимулированию спроса и развитию рынка легковых автомобилей российского производства за счет расширения перечня предоставляемых вычетов по НДФЛ, имеющих социальный характер, «не является обоснованным».