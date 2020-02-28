Ученые раскрыли загадку устойчивости стопы человека

Исследователи, изучив строение стопы современного человека и его ископаемых предков, выяснили, что один из ее элементов (поперечная арка) стал ключевым шагом в эволюции современных людей.

Во время ходьбы и особенно бега сила, которую прикладывает человек в момент отталкивания от земли, превышает вес его тела. При этом стопа сохраняет свою форму и не подвергается деформациям. Раньше ученые считали, что жесткость стопе придает средний продольный свод, или арка, проходящую вдоль всей ступни от пятки до передней ее части.

Но результаты исследования показали, что более важной для обеспечения жесткости стопы является поперечная арка. «Она возникла у предков человека, возможно, более 3,5 миллиона лет назад, за полтора миллиона лет до появления рода Homo, и стала ключевым шагом в эволюции современных людей», — приводит РИА Новости слова профессора Мадхусудхана Венкадесана из Йельского университета.

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Исследователи объяснили важную роль поперечной арки на простом примере. «Плоские тонкие предметы, такие как бумажный лист, легко сгибаются, но их трудно растянуть. Поперечный изгиб листа при попытке его согнуть вызывает поперечное растяжение. Принцип соединения изгиба и растяжения лежит в основе жесткости поперечной арки», — сказал профессор Шрейаса Мандре из Уорикского университета.

Открытие роли поперечной арки важно для понимания эволюции предков человека и их перехода к прямохождению на двух ногах. Ступни человекообразных обезьян — макак, шимпанзе и горилл, плоские, а все виды рода Homo имеют ярко выраженную поперечную арку, позволяющую им эффективно ходить и бегать.