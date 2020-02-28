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Март начнется в Новосибирске с теплой погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Солнечная и теплая погода с температурой до 5 градусов тепла ждет новосибирцев в первый день весны, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«29 февраля будут осадки с порывистым ветром. Температурный фон высокий, от 2-7 градусов мороза ночью, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 1 марта осадки прекратятся. Температура ночью будет ниже, а днем за счет мартовского солнца воздух прогреется от ноля до плюс 5 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, 2 марта регион будет снова располагаться в теплом секторе очередного циклона. 3 и 4 марта возобновятся осадки, температура ночью составит 4-9 градуса мороза, а днем будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.


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