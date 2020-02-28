НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi

Источник:
iXBT
204 1
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 пожаловались на исчезновение рабочего стола после обновления Android и ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему

Европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщил портал iXBT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕUSB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?

При этом устройство продолжает работать в привычном режиме. «Верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения», — отметили эксперты портала. Но при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое в работе MIUI.

Ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. В частности, после этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит.

Эксперты посоветовали решить возникшую проблему удалением обновлений в настройках приложения «Рабочий стол MIUI».

Еще по теме
WhatsApp утратил статус самого популярного приложения
Меню «Пуск» в Windows переработают
Приватные чаты WhatsApp оказались доступны для просмотра
Раскрыты характеристики смартфона на Windows 10
смотреть все
Технологии #Софт #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия развернула в Арктике дивизию ПВО
•
Российский рынок акций испытал сильнейший за два года обвал
•
Депутаты задумали ввести налоговый вычет для авто
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медики наткнулись в туалете на сумку с новорожденной
Сибирь 28.02.2020 17:47
Дольщики дома на Тульской получат квартиры через 17 лет ожидания
Сибирь 28.02.2020 17:40
Волейбольный центр достроят в Новосибирске к лету
Сибирь 28.02.2020 16:18
Врачи в Кузбассе сделали пациенту новый язык
Сибирь 28.02.2020 15:35
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
11420
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7356
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
7242
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5732
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия развернула в Арктике дивизию ПВО
•
Российский рынок акций испытал сильнейший за два года обвал
•
Депутаты задумали ввести налоговый вычет для авто
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Впечатление что все эти «Острова мечты» создаются лишь для того что-бы Путин изображал блаженного!

Иркут 69

Любимое занятие всех автократов и диктаторов - изображать "отца нации" среди детей.

pilot995

Когда дети начнут ему неудобные вопросы задавать, то он и к ним выходить перестанет.

Uynachalnica

Просмотр фильма за 5 коп. будет?

лачинов

Братья Муцоевы мелочиться не стали. На презентацию самого зазвали. И правильно, проект обещает быть весьма...