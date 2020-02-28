Обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 пожаловались на исчезновение рабочего стола после обновления Android и ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему

Европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщил портал iXBT.

При этом устройство продолжает работать в привычном режиме. «Верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения», — отметили эксперты портала. Но при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое в работе MIUI.

Ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. В частности, после этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит.

Эксперты посоветовали решить возникшую проблему удалением обновлений в настройках приложения «Рабочий стол MIUI».