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Панайотов сказал правду о своем участии в «Евровидении»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © panaiotov instagram.com/panaiotov

Певец Александр Панайотов высказался в Instagram по поводу новостей о том, что он представит Россию на «Евровидении-2020», слухи его расстроили и разозлили.

В четверг СМИ сообщили, что на «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов, якобы его кандидатура уже точно утверждена. Певец написал в Instagram, что данную информацию распространил некий паблик в соцсети, и она не является достоверной.

«Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я в свою очередь также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично», — написал Панайотов.

Александру Панайотову пророчат участие в музыкальном конкурсе с 2003 года после участия в проекте «Народный артист». Певец не раз изъявлял желание отправиться на конкурс и даже попадал в короткий список претендентов, но каждый раз оказывался «за бортом» конкурса. Он признался, что такие ситуации его очень расстраивают.

«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Известно, что Россия выступит в первом полуфинале. Имя музыканта, который представит страну на конкурсе, Первый канал обещал официально объявить в начале марта.


Тема: Евровидение — 2020
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