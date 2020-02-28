Девочка погибла в лобовом ДТП под Томском

Женщина на иномарке везла троих детей и столкнулась со встречным автомобилем, в ДТП погибла 10-летняя девочка, сообщает в пятницу пресс-служба томского управления МВД.

По данным полиции, 31-летняя женщина за рулем Suzuki Liana выехала на встречку и врезалась в Volga Siber. В результате аварии погибла 10-летняя девочка, находившаяся в иномарке, ее водитель и еще два маленьких ребенка серьезно пострадали.

Известно, что дети ехали на заднем сидении иномарки. Девочки двух и шести лет находились в детских удерживающих креслах, а 10-летняя пассажирка сидела по середине на заднем сидении и была пристегнута обычным ремнем безопасности.

По информации томского депздрава, шестилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, состояние пострадавших женщины и двухлетнего ребенка оценивают как средней степени тяжести.