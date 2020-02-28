Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей

Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на водителей, превысила 100 миллиардов рублей, большую часть постановлений вынесли с помощью камер.

Органы ГИБДД вынесли 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения, сумма санкций превысила 106,5 миллиарда рублей, приводит «Коммерсантъ» данные МВД и ГИБДД. Эти цифры превышают показатели 2018 года на 8-11%.

Большую часть нарушений ПДД — 122,1 миллиона на сумму 82,7 миллиарда рублей — зафиксировали с помощью камер. На 20,2 миллиарда оштрафовали водителей инспекторы.

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Самое частое нарушение ПДД — превышение скоростного лимита, вынесено 101,8 миллиона постановлений. Также в топе — несоблюдение требований знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Но в этих нарушениях счет идет на миллионы.

В 2019 году инспекторы завели 308,1 тысячи дел за нетрезвое вождение, что на 11% меньше, чем годом ранее. Основным наказанием стало лишение прав — для 173 тысяч граждан.