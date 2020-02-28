НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © Sibnet.ru

Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на водителей, превысила 100 миллиардов рублей, большую часть постановлений вынесли с помощью камер.

Органы ГИБДД вынесли 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения, сумма санкций превысила 106,5 миллиарда рублей, приводит «Коммерсантъ» данные МВД и ГИБДД. Эти цифры превышают показатели 2018 года на 8-11%.

Большую часть нарушений ПДД — 122,1 миллиона на сумму 82,7 миллиарда рублей — зафиксировали с помощью камер. На 20,2 миллиарда оштрафовали водителей инспекторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВодителям пришли штрафы за скорость более 300 км/ч

Самое частое нарушение ПДД — превышение скоростного лимита, вынесено 101,8 миллиона постановлений. Также в топе — несоблюдение требований знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Но в этих нарушениях счет идет на миллионы. 

В 2019 году инспекторы завели 308,1 тысячи дел за нетрезвое вождение, что на 11% меньше, чем годом ранее. Основным наказанием стало лишение прав — для 173 тысяч граждан.

Еще по теме
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
Россиян предложили штрафовать за парковку на газонах
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
смотреть все
Авто #Автоправо #Деньги
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса
•
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девочка погибла в лобовом ДТП под Томском
Сибирь 28.02.2020 11:33
Минздрав назначил директора Центра Мешалкина
Сибирь 28.02.2020 10:29
Смертельное ДТП произошло на самой безопасной трассе в Кузбассе
Сибирь 28.02.2020 10:20
СК отказался возбуждать дело о вымогательстве денег у Шамсутдинова
Сибирь 28.02.2020 09:50
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10867
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7213
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
6015
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5628
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса
•
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Впечатление что все эти «Острова мечты» создаются лишь для того что-бы Путин изображал блаженного!

Иркут 69

Любимое занятие всех автократов и диктаторов - изображать "отца нации" среди детей.

Востоковед99

"-те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер-". Ну да, а как ещё иначе, только шокером....

лачинов

Зарплату надо повышать всем. От высококлассного специалиста и до дворника. Малость поправить систему...

лачинов

Думаю не только в деньгах дело. В этих странах и сама среда обитания более благоприятная. Будущее более...