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Столкновение «в лоб» обернулось смертью четырех на трассе в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два автомобиля столкнулись «в лоб» на трассе в Кемеровской области утром в пятницу, четыре человека погибли, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 08.05 по местному времени (04.05 мск) на 20-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Водитель минивэна Toyota Noah выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

Погибли водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир грузового автомобиля. Водитель «Газели» доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Один из автомобилей загорелся, на ликвидацию пожара выезжали сотрудники МЧС, сообщило ГУ МЧС России по Кемеровской области.  

Участок, где произошло ДТП, входит в трассу Кемерово — Новокузнецк, которая считается одной из самых безопасных в Кузбассе, так как на четырехполосной дороге практически везде есть разделители между полосами движения.

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