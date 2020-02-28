Столкновение «в лоб» обернулось смертью четырех на трассе в Кузбассе

Два автомобиля столкнулись «в лоб» на трассе в Кемеровской области утром в пятницу, четыре человека погибли, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 08.05 по местному времени (04.05 мск) на 20-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Водитель минивэна Toyota Noah выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

Погибли водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир грузового автомобиля. Водитель «Газели» доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Один из автомобилей загорелся, на ликвидацию пожара выезжали сотрудники МЧС, сообщило ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Участок, где произошло ДТП, входит в трассу Кемерово — Новокузнецк, которая считается одной из самых безопасных в Кузбассе, так как на четырехполосной дороге практически везде есть разделители между полосами движения.