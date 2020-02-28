НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса

Источник:
РИА Новости
265 4
Фото: ccPixs.com / Attribution License

Неблагоприятная внешняя конъюнктура оказывает мощное давление на российскую валюту — по итогам торгов в четверг курс доллара достиг максимума впервые с сентября 2019 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в четверг рос на 91 копейку, до 66,38 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до 73,01 рубля. При этом ранее обе валюты обновили максимумы с сентября прошлого года: доллар дорожал 66,42 рубля, евро — до 73,08 рубля, приводит РИА Новости данные Московской биржи.

Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса. О нем свидетельствуют и западноевропейские биржевые индексы, которые теряют 3,1-3,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа валютной игле: когда Россия избавится от диктата доллара?

Продолжает дешеветь и нефть — так, цены на североморскую смесь марки Brent снижаются на 3,1%, до 51,16 доллара за баррель.

По мнению экспертов, в ближайшее время доллар продолжит повышаться до 66 рублей, а евро попытается закрепиться над уровнем 72 рубля. Основную роль в динамике всех рынков по-прежнему будет играть развитие ситуации с коронавирусом.

Еще по теме
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
Кремль разъяснил порядок юбилейных выплат ветеранам
Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво
Отменены комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса
•
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девочка погибла в лобовом ДТП под Томском
Сибирь 28.02.2020 11:33
Минздрав назначил директора Центра Мешалкина
Сибирь 28.02.2020 10:29
Смертельное ДТП произошло на самой безопасной трассе в Кузбассе
Сибирь 28.02.2020 10:20
СК отказался возбуждать дело о вымогательстве денег у Шамсутдинова
Сибирь 28.02.2020 09:50
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10867
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7213
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
6015
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5628
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса
•
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
107
Путин объяснил вымирание россиян
68
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
47
Атомная подлодка США «облезла» после первого похода
47
«Единая Россия» сменит лидера и название
43