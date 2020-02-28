Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса

Неблагоприятная внешняя конъюнктура оказывает мощное давление на российскую валюту — по итогам торгов в четверг курс доллара достиг максимума впервые с сентября 2019 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в четверг рос на 91 копейку, до 66,38 рубля, курс евро — на 1,73 рубля, до 73,01 рубля. При этом ранее обе валюты обновили максимумы с сентября прошлого года: доллар дорожал 66,42 рубля, евро — до 73,08 рубля, приводит РИА Новости данные Московской биржи.

Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса. О нем свидетельствуют и западноевропейские биржевые индексы, которые теряют 3,1-3,4%.

Продолжает дешеветь и нефть — так, цены на североморскую смесь марки Brent снижаются на 3,1%, до 51,16 доллара за баррель.

По мнению экспертов, в ближайшее время доллар продолжит повышаться до 66 рублей, а евро попытается закрепиться над уровнем 72 рубля. Основную роль в динамике всех рынков по-прежнему будет играть развитие ситуации с коронавирусом.