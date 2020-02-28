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СК отказался возбуждать дело о вымогательстве денег у Шамсутдинова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи отказались возбуждать уголовное дело о вымогательстве денег у Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья, сообщил его адвокат Руслан Нагиев в соцсетях.

Шамсутдинов 25 октября прошлого года расстрелял восемь сослуживцев и тяжело ранил двоих. В отношении срочника возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Он объяснил свой поступок систематическими издевательствами.

В декабре стало известно о втором уголовном деле в отношении солдата этой же воинской части — Руслана Мухатова. Он обвиняется в нарушении правил взаимодействия между военнослужащими. Из нескольких потерпевших по делу только Шамсутдинов не отказался от претензий к Мухатова за избиения и издевательства.

«Во время прохождения воинской службы, один из старослужащих (фамилию пока не называю), путём вымогательства денежных средств, завладел банковской картой Шамсутдинова, обналичил деньги и обратил их в собственное пользование», — написал Нагиев.

По его словам, в декабре по этому факту началась проверка, затем следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Данный отказ мы считаем необоснованным и намерены обжаловать его в ближайшее время так как полагаем, что имеются все доказательства совершения преступления в отношении Шамсутдинова Рамиля», — написал адвокат. 


Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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