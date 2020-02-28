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ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство КНР

Агрессивный подход к борьбе с коронавирусом, который применяет ряд стран, в том числе Россия, работает, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на ежедневном брифинге.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — цитируют Гебрейесуса РИА Новости.

Он отметил, что нет никаких гарантий, что новые зараженные коронавирусом не появятся, но на этот вызов страны должны отвечать немедленно. Глава ВОЗ подчеркнул, что в борьбе с болезнью нужен комплексный подход. Гебрейесус обратил внимание на слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции.

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ВОЗ считает, что еще рано объявлять о пандемии, несмотря на то, что коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Но вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью.

После вспышки коронавирируса в Китае Россия оперативно прекратила практически все транспортное сообщение со страной, закрыла участки границ, запретила въезд гражданам КНР, отменила рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения заболевания, вывезли находившихся там россиян, а здесь поместили на карантин.

Власти объявили об ограничениях на рейсы в Южную Корею и Иран — страны, в которых отмечается наибольшее после Китая количество зараженных. МИД рекомендовал воздержаться от поездок туда.

Тема: Распространение китайского вируса
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