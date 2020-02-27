Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический детский парк «Остров мечты» в Москве, где пообщался с первыми посетителями — детьми из многодетных и малообеспеченных семей, сиротами, подопечными благотворительных фондов.

Путин спросил ребят, нравится ли им кататься на аттракционах. Дети отреагировали восторженно, после чего попросили главу государства сфотографироваться с ними, передает ТАСС. Отмечается, что президент никому не отказал.

Экскурсию по парку для президента провел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, «Остров мечты» строился три года, инвестиции в проект составили порядка 1,5 миллиарда долларов. На сегодня это самый большой крытый парк в мире.

Официальное открытие тематического парка состоится 29 февраля, на его территории площадью 300 тысяч квадратных метров — 27 аттракционов. До конца 2020 года планируется открытие концертного зала и кинотеатра.