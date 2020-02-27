Кремль разъяснил порядок юбилейных выплат ветеранам

Юбилейные выплаты в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получат ветераны с российским гражданством вне зависимости от места жительства, сообщил официальные представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если ветеран — гражданин Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги», — уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов, получат ли средства ветераны, проживающие в других странах.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 7 февраля. Согласно документу, в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны, включая инвалидов войны и несовершеннолетних узников концлагерей, получат выплату в размере 75 тысяч рублей.

Труженики тыла получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также на юбилейные деньги смогут рассчитывать вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов ВОВ.