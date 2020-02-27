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Обнаружена новая опасность газированных напитков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Регулярное употребление газированных напитков среди взрослых повышает риск развития нарушений липидного обмена, выяснили американские ученые.

Употребляющие газировку каждый день люди чаще сталкиваются с резким снижением концентрации липопротеинов высокой плотности, которые также называют «хорошим холестерином», говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца.

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Риски такого процесса у любителей лимонадов примерно в два раза выше. Кроме этого, у них больше шансов с годами обнаружить повышенный общий уровень холестерина. Выводы были сделаны по итогам наблюдения за участниками эксперимента на протяжении 12 лет.

«Результаты показали, что частое употребление сладких напитков – газировки, лимонада или фруктового пунша – с возрастом может способствовать появлению нарушений липидного обмена», — говорится в исследовании.

Чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина в крови, медики рекомендуют утолять жажду простой водой, а также полностью отказаться от газировки и фруктовых соков.

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