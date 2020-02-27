Авто с защитой от коронавируса вызвало ажиотаж в Китае

Продажи кроссовера Geely Icon стартовали в Китае. Производитель заявляет, что автомобиль защищает хозяина от бактерий и вирусов, в том числе коронавируса, и это вызвало ажиотаж.

Icon получил особую климатическую установку IAPS. По утверждению компании, она не только защищает водителей и пассажиров от пыли и запахов, но и борется с бактериями и вирусами, которые не проникнут в салон.

Автопроизводитель инвестировал в разработку усиленной противовирусной защиты 53 миллиона долларов (более 3 миллиардов рублей). Экологически устойчивые материалы с антибактериальными и противовирусными свойствами исследовали в Китае, США и Европе.

После анонса Geely Icon число предзаказов на него превысило 30 тысяч. Ажиотаж вызван вспышкой коронавируса, который из Китая распространился по всему миру.

Icon получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий вместе с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Цены на Geely Icon варьируются от 115,8 тысячи до 128,8 тысячи юаней (примерно от 1,05 миллиона до 1,2 миллиона рублей).