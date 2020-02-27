Лукашенко обвинил Россию в принуждении к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «понуждении к интеграции», сославшись на несправедливые, по его мнению, условия поставки российских нефти и газа.

Речь об этом шла в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. Лукашенко, в частности, коснулся темы ценообразования на поставляемый из России природный газ.

«Нам говорят: 127 долларов (за тысячу кубометров) — это благо… Мы россиянам говорим…: давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки, было 110-111 долларов. "Нет, давайте 127 долларов". На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

При этом он отметил, что в настоящее время Польша получает по 90 долларов за тысячу кубометров американский газ, «который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить».

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В конце 2019 года был продлен контракт на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию на январь и февраль 2020 года составила 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

В начале февраля занимавший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что условия поставок газа Минску в этом году сохранятся на условиях 2019 года.