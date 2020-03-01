Летучие мыши стали разносчиками самых опасных вирусов

Ученые объяснили, почему летучие мыши за последние десятилетия стали разносчиками смертельно опасных вирусов — от лихорадки Эбола до коронавирусной инфекции COVID-19.

Частью это связано с образом жизни летучих мышей. Во-первых, все они, за единичными исключениями, социальны и образуют многочисленные тесные стаи, постоянно контактируя друг с другом и обеспечивая вирусам широкие возможности для распространения, пишет «Популярная механика» со ссылкой на издание The Royal Society.

Во-вторых, рукокрылые (Chiroptera) — второй по величине (после тех же грызунов) отряд млекопитающих, насчитывающий больше 1300 видов. Все они быстры и подвижны, часто мигрируют, перемешиваясь друг с другом.

Для многих видов летучих мышей характерна симпатрия — тесное наложение ареалов обитания. На небольшой площади рукокрылые разных видов могут собираться миллионами, обеспечивая инфекциям идеальный полигон для межвидовой передачи.

Вирусные инкубаторы

Не последнюю роль играет и одна из адаптаций к полету: сокращение длины кишечника и выделение экскрементов частыми, небольшими порциями. Это увеличивает интенсивность распространения инфекций.

Еще более опасными рукокрылых делает повышенная температура тела. Вылетая на охоту, они усиливают метаболизм повышением температуры до 38 градусов по Цельсию. Обычно вирусы плохо переносят такое нагревание, что позволяет человеку сдерживать их лихорадкой. Но вирусы «подготовленные» летучими мышами менее чувствительны к этому механизму защиты.

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Самих летучих мышей защищает крайне необычный иммунитет, механизмы которого до сих пор еще недостаточно изучены. Он демонстрирует потрясающую мощь на ранних этапах заражения.

Исследования показали, что пока клетки в теле человека только раскачиваются, у летучих мышей уже вовсю синтезируется защитные вещества. При этом сами не проявляют сильных признаков воспаления.

Таким образом, вирус сохраняется в организме рукокрылого, не нанося ему ощутимого вреда, — и готовясь к атаке на менее защищенного противника, будь то дикое животное или человек.