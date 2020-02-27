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Красноярский авиаполк перевооружат ракетами «Кинжал»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, получит гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года», — цитирует Лапина ТАСС.

Это новейший российский авиакомплекс, в состав которого входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. На опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с этими гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

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Топ комментариев

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...