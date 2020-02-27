Красноярский авиаполк перевооружат ракетами «Кинжал»

Авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края, получит гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года», — цитирует Лапина ТАСС.

Это новейший российский авиакомплекс, в состав которого входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. На опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с этими гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.