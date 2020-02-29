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Фильм дня: «Всегда говори "Да"»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Добрая комедия с Джимом Керри в главной роли не только позволит от души посмеяться, но и заставит задуматься над важными вещами.

Депрессивный главный герой Карл Аллен всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение. С этого момента его жизнь в корне меняется.

За приключениями Карла, который соглашается совершенно на любые авантюры, невозможно наблюдать без смеха, но за внешней комедией скрывается любопытная философия. Создатели фильма ставят перед зрителем вопрос — где грань открытости миру?

На этот же вопрос придется ответить главному герою. Аллену нужно решить, где заканчивается магия слова «да», останется ли его жизнь такой прекрасной, если он перестанет соглашаться на безумства.

Режиссер Пейтон Рид сдобил оригинальный сюжет прекрасным актерским составом. Кроме Джима Керри в комедии снялись Зоуи Дешанель, Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс и другие. Рейтинг картины IMDb: 6.80.

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pilot995

У тебя, бабка, видимо ни ребёнка ни котёнка, вот ты и не понимаешь, что дети могут спросить, почему их...

Иркут 69

А что тут "предполагать"..? Шила в мешке не утаишь. Просто странно, что у нас из обычного факта стараются...

Plaguer

Срок назовите пожалуйста. Хотя бы примерный.

лачинов

Какая интрига! Ах и ах! Информацию о членах семьи президента приходится узнавать из иностранных источников....

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