Томичка лишилась миллиона за излишнюю откровенность

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Пожилая женщина из Томской области пожаловалась в полицию на
мошенников, похитивших у нее миллион рублей, сообщает пресс-служба
регионального управления МВД.
Женщине позвонили с незнакомого номера и попросили помочь в
поимке мошенников, снимающих деньги с банковских карт. В ходе разговора
потерпевшая сообщила собеседнице персональные данные своей карты, после чего с
ее счета сняли миллион рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи
158 УК РФ (кража). Полиция порекомендовала не отвечать на звонки, поступающие с
номеров, начинающихся на +7495 или +7499, а также не разглашать по
телефону свои персональные данные.