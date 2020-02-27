Томичка лишилась миллиона за излишнюю откровенность

Пожилая женщина из Томской области пожаловалась в полицию на мошенников, похитивших у нее миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщине позвонили с незнакомого номера и попросили помочь в поимке мошенников, снимающих деньги с банковских карт. В ходе разговора потерпевшая сообщила собеседнице персональные данные своей карты, после чего с ее счета сняли миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция порекомендовала не отвечать на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495 или +7499, а также не разглашать по телефону свои персональные данные.