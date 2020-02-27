Юная актриса из фильма «Лед 2» оказалась с богатым прошлым

Актриса Виталия Корниенко, исполнившая одну из главных ролей
в фильме «Лед 2», имеет огромный кинематографический опыт.
Девятилетняя актриса успела сняться в более полусотни фильмов. Среди ее работ много топовых картин, например, она снималась в фильме «Время
первых», в сериалах «Психологини», «Триада», «Лучше, чем люди», «Звоните ДиКаприо!»,
«Челночницы».
Первую роль девочка получила в два года, она снялась в короткометражке
«Макарошка», а уже в три года сыграла главную роль в сериале «Время дочерей».
В спортивной драме «Лед 2» Корниенко перевоплотилась в дочь
главных героев — хоккеиста Саши Горина и фигуристки Нади Лапшиной. Девочка унаследовала
талант мамы и упрямство отца. Несмотря на сложности, она упорно идет к своей
цели — стать успешной фигуристкой. Фильм «Лед 2» вышел в прокат 14 февраля и
уже собрал кассу более миллиарда рублей.