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Юная актриса из фильма «Лед 2» оказалась с богатым прошлым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Лед 2»

Актриса Виталия Корниенко, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Лед 2», имеет огромный кинематографический опыт.

Девятилетняя актриса успела сняться в более полусотни фильмов. Среди ее работ много топовых картин, например, она снималась в фильме «Время первых», в сериалах «Психологини», «Триада», «Лучше, чем люди», «Звоните ДиКаприо!», «Челночницы».

Первую роль девочка получила в два года, она снялась в короткометражке «Макарошка», а уже в три года сыграла главную роль в сериале «Время дочерей».

В спортивной драме «Лед 2» Корниенко перевоплотилась в дочь главных героев — хоккеиста Саши Горина и фигуристки Нади Лапшиной. Девочка унаследовала талант мамы и упрямство отца. Несмотря на сложности, она упорно идет к своей цели — стать успешной фигуристкой. Фильм «Лед 2» вышел в прокат 14 февраля и уже собрал кассу более миллиарда рублей.   


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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...