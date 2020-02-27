НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин отказался от помощи двойника

Источник:
ТАСС
362 13
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать дублера в местах, где главе государства находиться было небезопасно.

«[Идея] возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — рассказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин никогда не привлекал двойников.

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете.

Но и 20 лет назад он вызывал интерес у граждан. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеизвестный Путин: что любит президент России

Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент ответил, что двойника у него нет.

Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники.

«Нет, не двойники, вполне живые», — ответил ей Медведев.

Еще по теме
Кремль отверг идею об обнулении президентских сроков
Путин насчитал 900 поправок в Конституцию
Путин потребовал пресечь произвол полицейских
Президентские сроки предложили обнулить новой Конституцией
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался от помощи двойника
•
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
•
Горячего водоснабжения не оказалось в половине российских больниц
•
Работу бойцов Сил специальных операций показали на видео
Подробности
•
Четвертый день Масленицы: Разгул
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томичка лишилась миллиона за излишнюю откровенность
Сибирь 27.02.2020 15:50
Военные в Хакасии получат новейшие комплексы С-350 «Витязь»
Сибирь 27.02.2020 15:49
Автомобиль в Иркутске разорвало на части после столкновения
Сибирь 27.02.2020 15:28
Красноярск мобилизовался для отлова собак после смерти людей
Сибирь 27.02.2020 14:13
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10700
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
6801
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5274
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4447
Обсуждение (13)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался от помощи двойника
•
Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП
•
Горячего водоснабжения не оказалось в половине российских больниц
•
Работу бойцов Сил специальных операций показали на видео
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
68
Путин объяснил вымирание россиян
67
США лишат Россию новых технологий
52
США сымитировали ядерный удар по России
48
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
46