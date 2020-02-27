Путин отказался от помощи двойника

Президент России Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать дублера в местах, где главе государства находиться было небезопасно.

«[Идея] возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — рассказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин никогда не привлекал двойников.

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете.

Но и 20 лет назад он вызывал интерес у граждан. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Неизвестный Путин: что любит президент России

Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент ответил, что двойника у него нет.

Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники.

«Нет, не двойники, вполне живые», — ответил ей Медведев.