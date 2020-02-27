Работу бойцов Сил специальных операций показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео с боевой работой бойцов Сил специальных операций, в том числе кадры ликвидации боевиков в Сирии.

В России 27 февраля отмечается день ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года. За семь лет существования 13 военных из этого подразделения удостоились высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации.

В 30-секундном ролике демонстрируются кадры, на которых бойцы ССО ликвидируют боевиков из снайперских винтовок (съемка ведется через прицел с прибором ночного видения), а также уничтожают автомобиль террористов выстрелом из гранатомета.

Где, когда и при каких обстоятельствах были сняты эти кадры, не уточняется.