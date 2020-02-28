Фильм дня: «Шеф Адам Джонс»

Фильмы про ресторанный бизнес не столько потрясают сюжетом, сколько разыгрывают аппетит. В картине «Шеф Адам Джонс» как раз есть все, чтобы проникнуться высокой кухней.

В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам теряет собственный ресторан в Париже. После многолетнего перерыва Джонс возвращается на кухню, чтобы получить главную награду за свой поварской труд — третью звезду Мишлена.

Главную роль в фильме исполнил красавчик Брэдли Купер. Он показал зрителю всю одержимость идеей своего персонажа — в исполнении Купером Джонс получился волевым, упертым поваром, которого ничего не останавливает на своем пути. Взять, к примеру, сцену с устрицами: чтобы вернуться к ресторанному делу Адам обязал себя очистить миллион устриц и скрупулезно исполнял свое «наказание».

В фильме не только история шеф-повара. Кадры пестрят невероятно аппетитными шедеврами поварского искусства, что невольно хочется распробовать все показанное на вкус. Картину стоит посмотреть ради того, чтобы понять, насколько безупречен должен быть ресторанный бизнес, в особенности его кухня, чтобы заполучить статус лучшего ресторана.

Режиссером ленты выступил Джон Уэллс, в актерском составе, кроме Купера, Сиена Миллер, Омар Ли, Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Ума Турман и другие.