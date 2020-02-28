Фильм дня: «Шеф Адам Джонс»

Фильмы про ресторанный бизнес не столько потрясают сюжетом,
сколько разыгрывают аппетит. В картине «Шеф Адам Джонс» как раз есть все, чтобы
проникнуться высокой кухней.
В центре сюжета — история некогда знаменитого
шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам
теряет собственный ресторан в Париже. После многолетнего перерыва Джонс
возвращается на кухню, чтобы получить главную награду за свой поварской труд —
третью звезду Мишлена.
Главную роль в фильме исполнил красавчик Брэдли Купер. Он
показал зрителю всю одержимость идеей своего персонажа — в исполнении Купером
Джонс получился волевым, упертым поваром, которого ничего не останавливает на
своем пути. Взять, к примеру, сцену с устрицами: чтобы вернуться к ресторанному
делу Адам обязал себя очистить миллион устриц и скрупулезно исполнял свое «наказание».
В фильме не только история шеф-повара. Кадры пестрят
невероятно аппетитными шедеврами поварского искусства, что невольно хочется
распробовать все показанное на вкус. Картину стоит посмотреть ради того, чтобы
понять, насколько безупречен должен быть ресторанный бизнес, в особенности его
кухня, чтобы заполучить статус лучшего ресторана.
Режиссером ленты выступил Джон Уэллс, в актерском составе,
кроме Купера, Сиена Миллер, Омар Ли, Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Ума
Турман и другие.