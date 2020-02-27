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Минюст пересмотрит дорожные штрафы в новом КоАП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкое увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не отвечает «запросам общества», в этой части проект будет пересмотрен, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.

Проект нового КоАП предусматривает резкое увеличение штрафов за нарушения ПДД: превышение скорости на 20-40 километров в час будет стоить 3 тысячи рублей вместо 500, превышение на 40-60 километров в час — 4 тысячи вместо 1-1,5 тысячи, более чем на 60 километров в час — 5 тысяч рублей или лишение прав.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», — цитирует Новака «Коммерсантъ».

По словам замминистра, главная цель — не собираемость штрафов. Улучшение безопасности движения требует развития инфраструктуры, наведения порядка с дорожными знаками. Правительство установит требования к камерам, планируется ввести электронное обжалование штрафов.

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