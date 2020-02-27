Осужденный за взятку экс-глава ФСИН Кузбасса все-таки поедет в колонию

Кемеровский областной суд оставил в силе приговор экс-главе ГУ ФСИН региона Константину Антонкину, осужденному на 8,5 года лишения свободы за крупную взятку и злоупотребление полномочиями, сообщила прокуратура Кузбасса.

Генерал-майор внутренней службы Антонкин возглавлял УФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год. В 2017 ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году генерал предложил одной фирме 60-миллионный госконтракт на разработку проектно-сметной документации для строительства СИЗО на 500 мест в городе Белово. Взамен он попросил оформить в его собственность землю, построить на ней дом и обставить его мебелью. Затраты подрядчика в итоге составили 10 миллионов рублей.

Антонкин все обвинения отрицал, заявляя, что дело сфабриковано. Но летом 2019 года Рудничный районный суд признал его виновным по двум статьям и назначил наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Экс-начальник должен вернуть государству 44 миллиона рублей, так как условия госконтракта на разработку проекта строительства тюрьмы остались невыполненными, коттедж конфисковали.

Антонкин пытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но Кемеровский областной суд оставил его без изменений.