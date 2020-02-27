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Сельчане в Забайкалье попросили о сухом законе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители села Ульяновка в Забайкальском попросили депутатов принять закон о полном запрете на продажу алкоголя в населенном пункте и превратить его в территорию трезвости. Соответствующий законопроект разместили на сайте краевого парламента в среду.

Забайкальский край в рейтинге трезвости занимает 64 место из 85 регионов России, говорится в протоколе собрания жителей села. Молодые люди, устав смотреть на повальное пьянство, уезжают в другие регионы. Рождаемость в крае за восемь лет снизилась на 23,7%, а количество криминальных смертей и несчастных случаев, связанных с употреблением алкоголя, остается на высоком уровне.

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«В учреждениях судебно-медицинской экспертизы 13-и крупных районов края был проведен анализ карт умерших, который показал, что алкоголь в крови у погибших определяется в 67% случаев: при самоубийствах в 60% случаев, при убийствах в 73%, при ДТП в 56%», — сказано в протоколе собрания.

Алкоголизм в небольших населенных пунктах начинается с одного человека, а приводит к дестабилизации всего общества, считают они. Необходимо запретить продажу алкоголя, пропагандировать в учреждениях и организациях села здоровый образ жизни, подготовить волонтеров-агитаторов, создать условия для занятия физкультурой и обустроить места для массового отдыха.

Жители готовы делать это сами, не требуя финансирования из краевого бюджета. Все что им нужно — закон о запрете на продажу спиртных напитков в местных магазинах. Районные депутаты поддержали инициативу и направили ее в Законодательное собрание. Законопроект готовят к рассмотрению в краевом парламенте.

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