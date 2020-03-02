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Кощей Бессмертный станет героем в новом фильме-сказке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «КиноАтис»

Режиссер Роман Артемьев снимет анимационный фильм «Кощей. Похититель невест», где раскроет душу главного злодея сказок, сообщает пресс-служба компании «КиноАтис».

В мультфильме главным героем станет Кощей в непривычном зрителю образе. «Почти все знают, кто такой Кощей Бессмертный, но мало кто задавался вопросом об истинных мотивах его поступков и причинах, по которым он стал бессмертным. В сказках об этом ничего не говорится», —рассказал о персонаже Артемьев.

По сюжету, Кощей вынужден под угрозой смерти похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. С этого момента начинается удивительная история приключений, полная интриг и опасностей, и Кощей проявляет себя как настоящий герой, противостоящий злу.

Представление зрителей о сказочных персонажах очень изменится, после просмотра мультфильма. В анимации они увидят русских богатырей, отошедших от дел — защитники Руси создали свою фолк-группу. За юмор в фильме будет отвечать болтливый колобок, а главным антигероем станет Царь Горох со своей тряпичной куклой.

«В целом мы создаем семейное кино об истинных чувствах. Несмотря на высокие ставки наш Кощей готов рискнуть, чтобы спустя 300 лет найти свою любовь», — сказал режиссер проекта. Съемки сказочной анимации планируют завершить к 2021 году.

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