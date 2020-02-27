Новосибирского косметолога без диплома осудили за испорченное лицо

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил косметолога без диплома Елену Муренко в году ограничения свободы за испорченное лицо клиентке, которой она вколола незарегистрированный препарат, сообщается на сайте суда.

По данным следствия, в декабре прошлого года 42-летняя Муренко с использованием поддельного диплома врача (только с медицинским образованием можно работать косметологом), без лицензии вколола клиентке филлер без регистрации в России. Вместо омоложения у 51-летней женщины возникли сильный отек и шишки на лице.

В отношении косметолога возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и части 3 статьи 327 УК РФ (подделка государственного документа).

«Приговором суда Муренко признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде в виде ограничения свободы сроком на один год и штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Ограничение свободы — вид наказания, когда человеку запрещено покидать город, ходить на массовые мероприятия, надо постоянно отмечаться в органах правопорядка.