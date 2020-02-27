Горячего водоснабжения не оказалось в половине российских больниц

Проверка Счетной палаты показала, что в 30,5% российских больниц отсутствует водопровод, в 35% — канализация, а в 52,1% нет горячей воды, говорится в отчете ведомства.

Аудиторы заявили о неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии большинства лечебных учреждений страны, в том числе детских поликлиник. В аварийном состоянии находятся и требуют капитального ремонта 14% зданий, выяснилось в ходе проверки.

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«Из 116 тысяч 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14% зданий находится в аварийном состоянии, в 30,5% зданий отсутствует водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, в 35% — канализация», — сказано в отчете Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что для получения полной картины нужно провести реальную оценку состояния зданий, в которых расположены медучреждения, в том числе детские. Необходим также подробный анализ их соответствия санитарным нормам и обеспечения материально-технической базой.