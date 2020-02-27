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Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Литр пива должен стоить 70-75 рублей, это оптимальная минимальная розничная цена, сообщил председатель комитета «Опоры России» по пивоваренной продукции и безалкогольным напиткам Игорь Хавский. Союз пивоваров считает, что это необходимо, так как ненормально, что в бутылка воды стоит дороже бутылки пива.

Союз российских пивоваров направил в Минфин письмо с просьбой поскорее установить минимальную розничную цену на пиво. Пивовары считают, что рынок перенасыщен акционным пивом по критически низким демпинговым ценам, в результате легальные производители, выплачивающие все налоги, не могут развивать бизнес.

«Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя», — цитирует ТАСС письмо.

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Объединение предпринимателей «Опора России» считает, что оптимальная минимальная цена — 70-75 рублей за литр.

По словам Хавского, данная стоимость рассчитывается, исходя из 25 рублей налогов на литр продукции, а также себестоимости сырья, затрат, связанных с производством, логистикой и наценкой магазина, в том числе упаковкой.

Минимальная розничная цена на водку с 1 января — 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 433 рубля, на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...