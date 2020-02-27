Запрет на полеты в Южную Корею возмутил руководство S7

Правительство России с 1 марта решило закрыть авиасообщение с Южной Кореей из-за большого количества заболевших коронавирусом, но под запрет не попал «Аэрофлот» и входящая в его группу «Аврора». Это является грубым нарушением условий конкуренции, заявил гендиректор S7 Group Антон Еремин.

«Мы крайне удивлены подобным решением. S7 обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею. Фактически запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме "Аэрофлота" и "Авроры", означает вывод с линии одного из ключевых игроков — S7 Airlines», — цитирует «Коммерсант» Еремина.

По его словам, запрет коснется 90% емкостей конкурентов «Аэрофлота» и при этом не затронет саму авиакомпанию. В S7 не видят логического обоснования решения правительства, добавил Еремин.

В авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что запрет правительства на полеты в Корею другими перевозчиками — это решение, которое нужно принять к исполнению. «Никакой возможности оценивать обоснованность решений штаба мы не видим. В сложившейся ситуации это совершенно неуместно», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Аэрофлота».

Сейчас в Республике Корея зарегистрировано более 1,2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 24 выздоровели.