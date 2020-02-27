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Запрет на полеты в Южную Корею возмутил руководство S7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России с 1 марта решило закрыть авиасообщение с Южной Кореей из-за большого количества заболевших коронавирусом, но под запрет не попал «Аэрофлот» и входящая в его группу «Аврора». Это является грубым нарушением условий конкуренции, заявил гендиректор S7 Group Антон Еремин.

«Мы крайне удивлены подобным решением. S7 обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из России в Южную Корею. Фактически запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме "Аэрофлота" и "Авроры", означает вывод с линии одного из ключевых игроков — S7 Airlines», — цитирует «Коммерсант» Еремина.

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По его словам, запрет коснется 90% емкостей конкурентов «Аэрофлота» и при этом не затронет саму авиакомпанию. В S7 не видят логического обоснования решения правительства, добавил Еремин.

В авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что запрет правительства на полеты в Корею другими перевозчиками — это решение, которое нужно принять к исполнению. «Никакой возможности оценивать обоснованность решений штаба мы не видим. В сложившейся ситуации это совершенно неуместно», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Аэрофлота».

Сейчас в Республике Корея зарегистрировано более 1,2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 24 выздоровели.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...