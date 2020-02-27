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Кремль отверг идею об обнулении президентских сроков

Источник:
ТАСС
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Фото: Deror_avi / CC BY-SA 3.0

Кремль расценивает идею Владислава Суркова о необходимости после принятия поправок в Конституцию начать заново отсчет количества сроков президента России как его личное мнение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов», — приводит ТАСС слова Пескова. Он напомнил, что Сурков уже не является сотрудником администрации президента РФ или другой государственной организации.

Отвечая на вопрос о том, расходились ли взгляды Суркова с позицией Кремля по вопросам ситуации на Украине во время его работы в администрации президента, Песков подчеркнул: «Вы не можете работать в Кремле и иметь позицию, отдельную от того, что устанавливается президентом РФ, это просто невозможно».

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В интервью, опубликованном в издании «Актуальные комментарии», бывший помощник президента Сурков высказал мнение о необходимости заново начать отсчет президентских сроков после внесения поправок в конституцию, так как «это будет уже как бы другой институт президентства».

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой «обнуление» прежнего количества президентских сроков.

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