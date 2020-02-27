СК проверит красноярских врачей из-за комы школьника после выписки

Следователи проверят сотрудников Минусинской межрайонной больницы Красноярского края, быстро выписавших школьника после избиения, дома ему стало хуже, ребенка пришлось ввести в кому, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Школьника после избиения выписали раньше времени из больницы, у него начались судороги, его ввели в кому. В понедельник 12-летнего мальчика с отеком мозга на вертолете увезли в Красноярск. Мать уверена, что врачи не долечили ребенка, что привело к осложнению.

«По данному факту следственными органами в настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребенка», — говорится в сообщении.