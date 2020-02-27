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Жителя Тувы по решению суда отправили на карантин из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Путешественник из Тувы обратился в больницу с сильным кашлем, его поместили в больницу с подозрением на коронавирус, из учреждения он убежал, но решением суда мужчину вернули обратно, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Мужчина недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и Пекин. В Туве он обратился в больницу с жалобами на непрекращающийся сухой кашель и признаки ОРВИ в течение продолжительного времени, лекарств не принимал.

После обращения к врачу пациент был помещен в инфекционную больницу на 14 дней. Для исключения заболевания вирусом 2019 —nCoV у него взяли анализы. Но путешественник сбежал из больницы до получения результатов.

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва подало иск в суд о принудительном помещении под медицинское наблюдение гражданина, который может представлять опасность для окружающих. Кызылский городской суд во вторник удовлетворил иск, сбежавший пациент был из зала суда госпитализирован в инфекционную больницу.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Людмила Салчак отметила, что лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Туве нет. 

Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за вспышки коронавирусной инфекции в этих странах. 

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