Жителя Тувы по решению суда отправили на карантин из-за коронавируса

Путешественник из Тувы обратился в больницу с сильным кашлем, его поместили в больницу с подозрением на коронавирус, из учреждения он убежал, но решением суда мужчину вернули обратно, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Мужчина недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и Пекин. В Туве он обратился в больницу с жалобами на непрекращающийся сухой кашель и признаки ОРВИ в течение продолжительного времени, лекарств не принимал.



После обращения к врачу пациент был помещен в инфекционную больницу на 14 дней. Для исключения заболевания вирусом 2019 —nCoV у него взяли анализы. Но путешественник сбежал из больницы до получения результатов.

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва подало иск в суд о принудительном помещении под медицинское наблюдение гражданина, который может представлять опасность для окружающих. Кызылский городской суд во вторник удовлетворил иск, сбежавший пациент был из зала суда госпитализирован в инфекционную больницу.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Людмила Салчак отметила, что лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Туве нет.

Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за вспышки коронавирусной инфекции в этих странах.