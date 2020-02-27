Выбрана дата голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

«Владимир Владимирович только что согласился с этим, поэтому мы исходим из этого», — цитирует Крашенинникова ТАСС. Парламентарий уточнил, что день голосования станет официальным выходным.

По словам Крашенинникова, в законе будет прописано, что «всероссийское голосование проходит 22 апреля, что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе».

При этом депутат подчеркнул, что внеочередной выходной день должен быть оплачен работодателем. «Это будет оплачиваемый выходной день, это никакой не отгул, не за свой счет человек возьмет», — уточнил он.

Ранее стало известно, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила уже около 900 предложений. Планируется, что процесс сбора поправок должен завершиться 2 марта.