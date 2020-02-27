Последнего маршала СССР похоронят под Москвой

Похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова пройдут в четверг, 27 февраля. Церемония пройдет на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает пресс-службы Минобороны.

Мероприятие организовано специальной комиссией, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу. Прощание с Язовым начнется в 10.00 по московскому времени в траурном зале мемориального кладбища.

Язов стал последним, кто получил звание маршала Советского Союза. Помимо этого, он стал последним министром обороны СССР, заняв этот пост в 1987 году. В 1991 году Язов примкнул к путчу ГКЧП, за это его арестовали и отправили в отставку. Через три года он был амнистирован.

Маршал скончался в Москве 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Президент Владимир Путин заявил, что Язов был «ярким представителем легендарного поколения победителей».