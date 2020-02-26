Самолеты с Алтая полетят в Петербург

Республика Алтай наладит прямые авиарейсы с Санкт-Петербургом не позднее 2021 года, работа над открытием этого направления продолжается уже второй год, рассказал директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов.

«В Питер рейс прорабатываем уже второй год. Надеюсь, не позднее 2021 года он у нас будет. С Сочи сложнее. Сочи – курортный город, а значит основной поток от нас, из Горно-Алтайска. Но населения здесь очень мало, что бы этот рейс загрузить. Работаем по открытию рейсов в Томск, Иркутск, Якутск», – написал Круглов в социальных сетях, отвечая на вопрос о планах по запуску рейсов в Санкт-Петербург и Сочи.

Он добавил, что задача аэропорта – это ежегодный рост пассажиропотока не менее 50%, чего позволит добиться и открытие новых маршрутов. В прошлом году прирост составил 65% при среднем росте данного показателя в среднем по России на 6,9%.

«В этом году уверен, задачу выполним. Из новых направлений в этом году будут: Кош-Агач, Усть-Кокса, Омск, Томск, Новокузнецк», – добавил Круглов.