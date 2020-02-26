Наливные дамбы спасут Алтай от наводнения

Наливные дамбы спасут подверженные подтоплению села Алтайского края от весеннего паводка по аналогии с Дальним Востоком, они скоро поступят в регион, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Эта информации была озвучен на совещании по подготовке к грядущему паводку. По данным ведомства, сейчас в крае запасы снега в 2-2,5 раза превышают средние показатели. В районах соседней Республики Алтай также отмечается увеличенное количество снегозапасов, которое будет расти до конца марта.

В зону возможного подтопления на территории Алтайского края могут попасть 202 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. В Республике Алтай – более 4670 домов с населением 6616 человек, а также 150 объектов социальной сферы и инфраструктуры. В регионах подготовлены к работе 328 пунктов временного размещения, они могут вместить около 60 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Искусственный интеллект заглянул на 50 лет в будущее

«С учетом опыта применения наливных защитных сооружений на Дальнем Востоке предлагаю подготовить обращение на председателя правительства РФ о вскрытии резерва и получении наливных дамб протяженностью 7-10 км и переброске дамб силами МЧС России с привлечением авиации и заблаговременного распределения этих дамб в населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой», – цитирует Яцуценко агентство ТАСС.

Наливные дамбы – это эластичный резервуар, который заполняется водой и устанавливается на точке как искусственная преграда от воды. Подобную технологию используют для защиты от наводнений и паводка.

Для того, чтобы обучить специалистов Алтайского края использованию таких дамб, в регион прибудут сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ и центра «Лидер».

С учетом аномальной ситуации в Алтайском крае планируется рассмотреть заблаговременную переброску сил и средств Сибирского спасательного центра в край и Новосибирскую область, где также прогнозируют сложный паводок.

Кроме того, в середине марта планируется перебросить оперативную группу с беспилотниками на период паводка и начальное время противопожарного периода на Алтае, обучить специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Алтайского края применять эту технику заранее для составления планов всех населенных пунктов, которые попадают в зону паводка.