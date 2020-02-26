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Вернувшиеся в Россию туристы оказались заражены коронавирусом

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Врачи нашли коронавирус у троих россиян с лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань, сообщила на специальном брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. Эти люди остаются под наблюдением», — цитирует Попову «Интерфакс». По ее словам, состояние здоровья туристов пока не вызывает опасений.

Всего в Татарстан были эвакуированы восемь пассажиров с лайнера, среди них один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке. Первоначально планировалось, что карантин продлится 14 дней, однако теперь его могут продлить.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тысячи человек, отправился в круиз из Иокагамы в конце января. В плавании выяснилось, что на борту находится заболевший коронавирусом.

В результате Diamond Princess отправили на двухнедельных карантин, более 800 пассажиров и членов экипажа заболели COVID-2019. На борту было около 20 россиян. На сегодня случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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