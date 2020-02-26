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Nokia воскресит легендарный телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bunny hero

Nokia выпустит обновленную версию легендарного телефона Nokia 5310, соответствующий аппарат появился в базе китайского регулятора TENAA, который занимается сертификацией устройств.

Обновленная Nokia 5310 будет иметь 2,4-дюймовый экран, 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, два слота для сим-карт, батарею емкостью 1200 мАч. На задней панели телефона разместится одинарная камера разрешением 0,3 мегапикселя.

Гаджет оснастят кнопочной клавиатурой с поддержкой T9, пишет портал SuomiMobiili. Оригинальный телефон выпустили в 2007 году, он быстро приобрел статус культового среди пользователей во всем мире.

Выпуском мобильных телефонов под брендом Nokia сейчас занимается компания HMD Global. Ранее стало известно, что она собирается выпустить обновленную версию смартфона N9 с классическим дизайном 2011 года.

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