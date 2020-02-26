Представлен самый мощный смартфон современности iQOO 3

Компания Vivo представила игровой флагманский смартфон iQOO 3, а также его разновидность, поддерживающую работу в сетях 5G.

Новый смартфон установил новый рекорд по производительности в AnTuTu, во время онлайн-презентации было объявлено, что аппарат набрал в бенчмарке 610 576 баллов, что является лучшим значением на сегодня.

iQOO 3 5G построен на основе однокристальной системы Snapdragon 865, у него может быть до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Внутри есть система охлаждения, которая способна снижать температуру процессора на 12 градусов Цельсия.

Смартфон оснащен 6,44-дюймовым экраном Super AMOLED. Фронтальная камера встроена прямо в экран, сканер отпечатков пальцев также интегрирован прямо в экранную поверхность. Основная камера имеет четыре датчика, включая сенсор Sony IMX582 на 48 миллионов пикселей.

Аппарат получил аккумулятор емкостью 4440 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super FlashCharge мощностью 55 Вт. На смартфон установлена операционная система Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0.