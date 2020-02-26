Фигуристку Сотникову выписали из больницы

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову выписали из больницы после операции, сообщила ее бывший тренер Елена Буянова.

«Аделину выписали из больницы. Это произошло еще в пятницу, с ней все хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — цитируют РИА НовостиБуянову.

Фотографии Сотниковой в шейном воротнике, сидящей в коридоре больницы, появились на прошлой неделе. Сама фигуристка написала в Instagram, что операция прошла успешно. Спортсменка и ее представители не называли диагноз.

По некоторым данным, она перенесла плановую операцию из-за остеохондроза. Агент Сотниковой подчеркнула, что ей предстоит длительное восстановление.

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (Сочи-2014), не выступает на соревнованиях с 2016 года, но о завершении спортивной карьеры не объявляла.