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Совфед одобрил «президентские» обеды для школьников

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Документ вводит для учащихся понятие «здоровое питание», закрепляет его принципы и особенности организации.

Согласно закону, учащиеся младших классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день. Обеспечить младшеклассников бесплатными обедами в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин.

Финансировать бесплатное питание для учеников смогут бюджеты всех уровней власти, регионы получат из федеральной казны субсидии на эти цели. Мероприятия по обеспечению условий для организации такого питания должны осуществляться поэтапно.

Предполагается, что российские школы перейдут на бесплатное питание для учеников младших классов с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Это станет одной из мер социальной поддержки семей с детьми. На прошлой неделе документ одобрила Госдума.

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