Сибирские ученые нашли микроследы Тунгусского метеорита в озере

Сибирские ученые нашли микроследы Тунгусского метеорита в донных отложениях озера Заповедное, это позволит разгадать тайну трагедии и спрогнозировать будущие климатические изменения на территории России, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

Тунгусский метеорит, упавший на территории Красноярского края 30 июня 1908 года, по данным NASA, был в тысячу раз мощнее атомной бомбы, уничтожившей Нагасаки.

«Согласно современным моделям, взрыв Тунгусского объекта произошел на высоте около 8– 10 километров. Волна в эпицентре, идущая вертикально вниз, просто обрезала ветки деревьев, оставив нетронутыми стволы, а распространявшаяся в стороны положила лес на территории в 2000 квадратных километров», — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН Андрей Дарьин.

Фото: © 1908 год. Предоставлено ИЯФ СО РАН

По его словам, деревья вывернуло с корнем, и уже весной следующего года вещества смыло в озера, где они и осели толстым слоем.

Специалисты с помощью специального анализа в «Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения» обнаружили в донных отложениях озера Заповедное, слой, датируемый 1908 – 1910 годами, микрочастицы и вкрапления размером менее 10 микрон, по некоторым особенностям своего состава схожие скорее с внеземным веществом.

Изучение донных отложений озера позволит не только разгадать тайну Тунгусского метеорита, но создать прогнозы будущих климатических изменений на территории России.

«Для прогнозов будущих климатических изменений важно знать циклические закономерности изменений температуры и влажности, которые не зависят от деятельности человека. Эти циклы можно выявить только с помощью реконструкции палеоклимата, то есть «расшифровки» палеоархивов. Такими архивами являются озерные отложения», — рассказал ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Денис Рогозин.

По его словам, реконструкции климата сделаны по разным регионам Сибири, но озеро Заповедное находится в центре огромной территории, почти совсем неизученной с этой точки зрения. Реконструкция климата по данному озеру позволит заполнить более равномерно климатическую карту прошлого Сибири.