Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями

Мужчины, задержанные и арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева, причастны к десятку тяжелых преступлений — грабежам и разбоям, сообщил замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев на заседании Заксобрания Кемеровской области.

«Задержаны и арестованы два фигуранта. Доказана их причастность к еще десяти грабежам и разбоям. У подозреваемых изъято два гранатомета, девять единиц огнестрельного оружия, 600 патронов, большое количество золотых украшений», — сказал Табакаев.

Бывший мэр Киселевска был застрелен 31 октября 2019 года во дворе своего дома. Перед этим он смертельно ранил одного из проникших на участок. Источники в правоохранительных органах сообщали, что погибшим налетчиком был начальник Беловской спасательной группы Марат Гарипов.

Через несколько дней были задержаны двое жителей города Белова, которым предъявили обвинения и заключили под стражу. Дело расследуется по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, в 2018 году ушел в отставку по собственному желанию.