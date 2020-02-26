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Путин призвал оппозицию к конкретному разговору

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Представители оппозиции должны предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть, считает президент России Владимир Путин.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это [оппозиционеры] именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер подчеркнул, что критика нужна, но ее одной недостаточно, чтобы эффективно развивать страну. При этом совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции, отметил он.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — отметил президент, добавив, что с помощью интернета и СМИ любая позиция будет доведена до миллионов граждан.

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Путин сделал акцент на том, что различные несанкционированные акции используются, чтобы провоцировать силовые структуры, что в свою очередь вызывает широкий общественный резонанс.

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками и потом чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они [оппозиционеры] такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и в управление», — заявил глава государства.

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