НАВЕРХ

Чиновника в Красноярске отправили под арест за смерти от укусов собак

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска Евгения Петрюка отправили под домашний арест по делу о халатности, из-за которой несколько человек погибли от укусов собак, сообщила Sibnet.ru представитель Кировского районного суда Красноярска.

По предварительной версии следствия, Петрюк не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал приют «Бездомный пёс», который этим занимался. Это привело к пяти смертям за два месяца предположительно от укусов собак.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 (халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — сказала собеседница. Суду были предоставлены поручительства депутатов горсовета. Они уверены, что Петрюк не нарушал закон.

Ранее глава городской общественной палаты Сергей Волков писал, что проблема гораздо глубже, чем просто бездействие городских властей. Так, по его словам, депутаты Заксобрания не передали полномочия по обращению с безнадзорными животными городу и денег на это тоже нет.

Еще по теме
Омская прокуратура проверит мать с детьми в сарае
Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
Сын и мать в Приангарье похитили у банка 57 млн рублей
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
•
Совфед одобрил «президентские» обеды для школьников
•
«Единая Россия» сменит лидера и название
•
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
Подробности
•
Третий день Масленицы: Лакомка
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Омская прокуратура проверит мать с детьми в сарае
Сибирь 26.02.2020 16:44
Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму
Сибирь 26.02.2020 16:10
Сибирские ученые нашли микроследы Тунгусского метеорита в озере
Сибирь 26.02.2020 14:51
Девушка поверила в магию чисел и выиграла миллион
Сибирь 26.02.2020 14:34
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
23049
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10992
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10414
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4240
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
•
Совфед одобрил «президентские» обеды для школьников
•
«Единая Россия» сменит лидера и название
•
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
Подробности
•
Третий день Масленицы: Лакомка
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Pierce Brosnan

Цирк уедет, клоуны останутся...

Danilon

Какая хитрость ! Переодеться, чтобы не узнали. Но этого мало. Им надо ещё пластические операции сделать...

лачинов

Приятный бонус добывающим отраслям! Их это не касается. А вот производителей ТНП ждет сюрприз. Обещание...

Иркут 69

Согласно очередности и выслуге.... 😀А если серьёзно, то чему тут удивляться. Прогнила система насквозь......

Иркут 69

А чужие ли...? Он вообще то не один десяток лет висел на шее у налогоплательщиков. Народ кормил его,...