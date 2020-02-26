Чиновника в Красноярске отправили под арест за смерти от укусов собак

Руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска Евгения Петрюка отправили под домашний арест по делу о халатности, из-за которой несколько человек погибли от укусов собак, сообщила Sibnet.ru представитель Кировского районного суда Красноярска.

По предварительной версии следствия, Петрюк не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал приют «Бездомный пёс», который этим занимался. Это привело к пяти смертям за два месяца предположительно от укусов собак.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 (халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — сказала собеседница. Суду были предоставлены поручительства депутатов горсовета. Они уверены, что Петрюк не нарушал закон.

Ранее глава городской общественной палаты Сергей Волков писал, что проблема гораздо глубже, чем просто бездействие городских властей. Так, по его словам, депутаты Заксобрания не передали полномочия по обращению с безнадзорными животными городу и денег на это тоже нет.